Феодосия, Крым, 11 октября, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Эвакуированные из-за пожара на нефтебазе в Феодосии местные жители смогут до вечера вернуться в свои дома, сообщил 11 октября глава администрации города Игорь Ткаченко.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Сегодня будет принято решение о возвращении эвакуированных жителей в их дома. После этого комиссии займутся оценкой ущерба», — сказал Ткаченко.

Глава администрации добавил, что к утру 11 октября огнеборцы стабилизировали ситуацию на нефтебазе. Факельное горение цистерн отсутствует. По его словам, всего из зоны происшествия эвакуировали более 1,1 тыс. человек.

Как сообщало ИА Регнум, пожар на нефтебазе в Феодосии начался утром 7 октября. В городе ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации.

Из-за пожара в городе частично перекрывали движение, что отразилось на графике работы общественного транспорта. Для жителей микрорайона Северный в Феодосии развернули сборно-эвакуационные пункты.

В ночь на 4 октября на частном нефтехранилище в селе Осенцы Пермского края начался крупный пожар. Огонь охватил ёмкости с топливом и распространялся на площади 10 тыс. квадратных метров. Его ликвидировали через несколько часов. Пожарные не допустили распространения пожара на частный сектор.