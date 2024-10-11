Москва, 11 октября, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Российские военные в период с 5 по 11 октября взяли в плен 43 бойца Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА «Новости»

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 43 украинских военнослужащих», ― заявил военный.

Как сообщало ИА Регнум, украинский боец Владимир Кузько, оказавшийся в неисправном танке, не смог продолжать бой и сдался в плен российским военным. По его словам, другого способа спастись у него не было. Он рассказал, что экипаж боевой машины попытался укрыться в ближайшей лесополосе, но там его настигли российские штурмовики.

По данным Минобороны, во время зачистки российскими военными освобождённого от Вооружённых сил Украины Угледара Донецкой Народной Республики в плен сдались 44 украинских бойца.

За период с 28 сентября по 4 октября в зоне проведения спецоперации 83 украинских военных сдались в плен ВС России.