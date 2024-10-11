Ашхабад, 11 октября, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Отношения стратегического партнёрства России и Туркменистана развиваются успешно, заявил 11 октября президент РФ Владимир Путин.

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В ходе рабочей поездки в Ашхабад президент провёл встречу с председателем верхней палаты парламента Туркменистана, экс-президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым.

«Отношения стратегического партнёрства развиваются успешно между Россией и Туркменистаном. В значительной степени это благодаря вашим усилиям, поскольку вы заложили основы таких отношений», — сказал президент России.

Путин также положительно оценил развитие торгово-экономических связей между двумя странами, развитие связей на местном уровне, а также отметил, что межправительственная комиссия России и Туркменистана ведёт поиск новых проектов для развития взаимоотношений двух стран.

Как передавало ИА Регнум, Путин прибыл в Ашхабад 11 октября для участия в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития». Мероприятие посвящено 300-летию со дня рождения туркменского классика, поэта-мыслителя Махтумкули Фраги.

В своём выступлении на форуме глава российского государства, в частности, пригласил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на саммит БРИКС, который пройдёт в Казани 23–24 октября.

В ходе рабочего визита президент также провёл ряд встреч с руководителями иностранных государств. В частности, Путин провёл переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Стороны обсудят вопросы двусторонних отношений, а также ситуацию на Ближнем Востоке, рассказал ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.