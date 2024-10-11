Вашингтон, 11 октября, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Роботы-пылесосы от китайской компании Ecovacs подверглись хакерскому взлому в США, после чего они стали выкрикивать расистские оскорбления и гоняться за собаками, сообщает ABC News.

Global Look Press

«В течение нескольких дней были взломаны роботы-пылесосы в нескольких городах США, причём злоумышленник физически управлял ими и выкрикивал непристойности через встроенные динамики», — отметили на сайте телеканала.

Пострадавшие американцы рассказали, что один из роботов начал гоняться за собакой по дому, а другой разбудил их ночью. Также из-за наличия у пылесосов оборудования для видеосъёмки, граждане обеспокоились тем, что хакер мог снимать их и записывать.

В материале отмечено, что после жалоб Ecovacs вычислили и заблокировали IP-адрес злоумышленника. В итоге компания пообещала выпустить обновление, которое исключит повторение подобной ситуации в будущем.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре спецслужбы США обвинили иранских хакеров в похищении документов предвыборного штаба кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и передаче их СМИ и лицам, имеющим отношение к предвыборной кампании Демократической партии.

В августе во Франции сообщили о кибератаках на несколько государственных сайтов после задержания основателя Telegram Павла Дурова. Хакерским атакам подверглись сайты Национального агентства по безопасности медикаментов и медицинской продукции (ANSM), профсоюза «Крестьянская конфедерация» и газеты Voix du Nord. Также злоумышленники пытались взломать один из государственных порталов Франции.