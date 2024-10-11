Вашингтон, 11 октября, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Военно-морские силы США устроили слежку за российским авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» в 2011 году, когда корабль находился в Средиземном море у берегов Сирии. Об этом говорится в авторской публикации экс-сотрудника конгресса США, аналитика Брэндона Вейхерта для издания The National Interest.

mod russia/Global Look Press

«Во время развёртывания в Средиземном море ради оказания поддержки Сирии в 2011 году ВМС США внимательно следили за авианосцем», — заявляет Вейхерт.

По его словам, слежка была связана якобы с желанием «помочь в случае, если корабль начнёт тонуть».

По какой причине российский корабль должен был затонуть, Вейхерт не стал уточнять.

6 декабря 2011 года «Адмирал Кузнецов» отправился вместе с отрядом кораблей Северного флота в Средиземное море к берегам Сирии.

Тяжёлый авианесущий крейсер был заложен на Черноморском судостроительном заводе 1 сентября 1982 года и спущен на воду 4 декабря 1985 года. Именоваться «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» авианосец стал только 4 октября 1990 года, сменив до этого несколько наименований. В январе 1991 года корабль был зачислен в состав Северного флота.

Судно может вмещать в себя экипаж в 1960 человек, включая 518 офицеров и 210 мичманов. На корабле установлены четыре паротурбины мощностью 50 тыс. лошадиных сил каждая, девять турбогенераторов и шесть дизель-генераторов мощностью по 1500 кВт каждый. Кроме этого, судно способно нести 26 самолётов и 24 вертолёта.