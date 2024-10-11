Песков сообщил, что сроки визита Пезешкиана в Россию согласуют дипведомства
Ашхабад, 11 октября, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Сроки официального визита президента Ирана Масуда Пезешкиана согласуют по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет пока. Они будут согласованы по дипломатическим каналам», — ответил Песков на вопрос «Известий» о том, согласованны ли сроки визита президента Ирана.
Ранее президент России Владимир Путин 11 октября в Ашхабаде в ходе встречи сПезешкианом пригласил президента Ирана посетить Россию с официальным визитом, на что тот принял приглашение с благодарностью и сказал, что воспользуется им.
Кроме того, Путин добавил, что ждёт иранского коллегу на саммите БРИКС в Казани 23–24 октября.
Как передавало ИА Регнум, Путин прибыл в Ашхабад 11 октября для участия в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития». Мероприятие посвящено 300-летию со дня рождения туркменского классика, поэта-мыслителя Махтумкули Фраги.
В начале встречи с президентом Ирана Путин отметил, что Москва и Тегеран ведут активную совместную работу на международной арене.