Ашхабад, 11 октября, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Сроки официального визита президента Ирана Масуда Пезешкиана согласуют по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

РИА Новости/Александр Щербак Президент Ирана Масуд Пезешкиан

«Нет пока. Они будут согласованы по дипломатическим каналам», — ответил Песков на вопрос «Известий» о том, согласованны ли сроки визита президента Ирана.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3922128" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин встретился с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Ранее президент России Владимир Путин 11 октября в Ашхабаде в ходе встречи сПезешкианом пригласил президента Ирана посетить Россию с официальным визитом, на что тот принял приглашение с благодарностью и сказал, что воспользуется им.

Кроме того, Путин добавил, что ждёт иранского коллегу на саммите БРИКС в Казани 23–24 октября.

Как передавало ИА Регнум, Путин прибыл в Ашхабад 11 октября для участия в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития». Мероприятие посвящено 300-летию со дня рождения туркменского классика, поэта-мыслителя Махтумкули Фраги.

В начале встречи с президентом Ирана Путин отметил, что Москва и Тегеран ведут активную совместную работу на международной арене.