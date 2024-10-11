Душанбе, 11 октября, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 11 октября в Ашхабаде в ходе встречи с иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил, что ждёт его на саммите БРИКС в Казани 23–24 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM

Путин и Пезешкиан провели в Ашхабаде свою первую встречу.

«Иран стал полноценным участником Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. Я Вас жду в Казани в этом месяце 23–24 числа на саммите БРИКС, где у нас тоже запланирована двусторонняя встреча», — сказал президент России.

Как передавало ИА Регнум, Путин прибыл в Ашхабад 11 октября для участия в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития». Мероприятие посвящено 300-летию со дня рождения туркменского классика, поэта-мыслителя Махтумкули Фраги.

В ходе рабочего визита у президента также запланирован ряд встреч с руководителями иностранных государств. Путин обсудит с Пезешкианом вопросы двусторонних отношений, а также ситуацию на Ближнем Востоке, рассказал ранее журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В начале встречи с президентом Ирана Путин отметил, что Москва и Тегеран ведут активную совместную работу на международной арене, а также пригласил Пезешкиана посетить Россию с официальным визитом.

На саммит глав государств БРИКС Россия пригласила 36 иностранных лидеров. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 14 сентября сообщил, что лидеры более 20 стран подтвердили своё участие в саммите. Участие в мероприятии примет также генсек ООН Антониу Гутерриш.