Бербанк, США, 11 октября, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Основатель компании Tesla, производителя роботов и электромобилей, Илон Маск представил роботов Optimus, внешне напоминающих человека. Презентация состоялась на мероприятии «Мы, робот» в студии Warner Bros. в США, её трансляция велась в социальной сети X.

соцсеть X

Гуманоидные роботы разработаны компанией Tesla, и, по словам Маска, станут помощниками для человека.

«Он может быть учителем, нянчить детей, выгуливать собаку, стричь газон, покупать продукты, просто быть вашим другом», — рассказал предприниматель на презентации Tesla.

Илон Маск назвал робота «самым грандиозным продуктом в истории» и сообщил, что его цена составит от 20 до 30 тысяч долларов, отметив, что каждый сможет себе его позволить.

Ранее ИА Регнум писало, что на презентации Маск также представил беспилотное такси Cybercab. По словам бизнесмена, управлять им будет не сложнее, чем лифтом. Стоимость такого автомобиля составит менее 30 тысяч долларов.

В июле основатель Tesla сообщил, что его компания планирует в 2026 году начать массовое производство человекоподобных роботов. Сначала их будут производить для промышленных целей и продавать другим компаниям, написал он в соцсети X.