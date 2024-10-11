Ашхабад, 11 октября, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время двусторонней встречи в Ашхабаде пригласил иранского коллегу Масуда Пезешкиана посетить с официальном визитом Россию. Президент Ирана принял приглашение.

РИА Новости/Александр Щербак Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан

Президент Ирана выразил благодарность российскому лидеру за приглашение и сказал, что воспользуется им.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3922122" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Во время двусторонней встречи Путин подчеркнул, что Россия и Иран ведут активную совместную работу на международной арене и их оценки происходящих в мире событий часто очень близки.

Как передавало ИА Регнум, Путин прибыл в Ашхабад 11 октября для участия в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития». Мероприятие посвящено 300-летию со дня рождения туркменского классика, поэта-мыслителя Махтумкули Фраги.

Совершить рабочий визит в Ашхабад Путина пригласил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин не планирует каких-либо контактов с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после встречи с президентом Ирана.