Стокгольм, 11 октября, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Нобелевскую премию мира за 2024 присудили японской организации Nihon Hidankyo, которая объединяет людей, выживших после бомбардировок городов Хиросимы и Нагасаки. Об этом 11 октября сообщается на официальном сайте Нобелевского комитета.

Yoshio Tsunoda/Global Look Press

В заявлении сказано, что движение удостоили награды «за усилия по достижению свободного от ядерного оружия мира». Ещё одной причиной стала демонстрация членами японской организации того, что ядерное оружие никогда не должны быть использовано против людей. В 2024 году денежная часть премии составила 11 млн шведских крон (около 1 млн долларов).

Данное движение появилось в августе 1945 года, после того, как США сбросили атомные бомбы на японские Хиросиму и Нагасаки. В 1956 оду в Тихом океане была сформирована Японская конфедерация организаций, страдающих от атомных и водородных бомб. Организация Nihon Hidankyo внесла значимый вклад в то, что за последние 80 лет ни одно оружие подобного типа не использовалось в ходе боевых действий.

Армия США осуществила атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. Это стало единственными в истории человечества случаями боевого применения ядерного оружия. В результате сброса атомной бомбы «Малыш» на Хиросиму 6 августа 1945 года только за день погибли от 60 до 100 тыс. человек. Общее число жертв на данный момент превышает 350 тыс. человек.

10 октября ИА Регнум передавало, что американского учёного Дэвида Бейкера, а также сотрудников Google Демиса Хассабиса и Джона Джампера удостоили Нобелевской премии по химии. Бейкера отметили за создание первого в мире белка, полностью отличного от всех ныне существующих. Хассабиса и Джампера наградили за разработку модели на основе технологий искусственного интеллекта AlphaFold2, с помощью которой удалось предсказать строение более 200 млн белков.