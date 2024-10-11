Москва, 11 октября, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить исполнение законодательства при перевозках на автобусах, троллейбусах, трамваях и такси. Особое внимание уделят доступности транспорта для россиян и формированию цен на проезд, говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры РФ.

Известия/Александр Казаков

Цели проверки — предотвращение скопления пассажиров на остановках, снижение аварийности, обеспечение своевременного обслуживания общественного транспорта и его обновление.

Проверка коснётся и перевозчиков. Прокуроры оценят соблюдение условий отбора на осуществление перевозок, условия работы водителей и возможности, которые созданы компаниями-перевозчиками для повышения их квалификации.

«Проверке также подлежат вопросы планирования и развития регулярных перевозок, в том числе установления, изменения и отмены муниципальных, межмуниципальных и смежных межрегиональных маршрутов, а также проведения конкурсов на право их обслуживания», — следует из документа.

В новых регионах России — Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях — проверят, как система транспортного обслуживания интегрирована в российское законодательство.

Ранее ИА Регнум писало, что 10 мая в Санкт-Петербурге рейсовый автобус пробил ограждение моста через реку Мойку и упал в воду. В автобусе находились девять человек, выжили только двое — водитель и один из пассажиров, который после этого попал в психиатрическую больницу. Водитель Рахматшох Курбонов стал фигурантом уголовного дела, ему предъявили обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц»).