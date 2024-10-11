Вьентьян, 11 октября, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Итоговую декларацию Восточноазиатского саммита не удалось принять из-за попыток США и ряда стран придать ей политизированный характер, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита.

РИА Новости/Илья Питалев Сергей Лавров

«Если коротко, итоговую декларацию не удалось принять из-за настойчивых попыток США, Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии, прежде всего, придать этому документу политизированный характер, отойти от практики, которая уже многое десятилетия в рамках восточно-азиатских саммитов применяется, а именно, не допускать насыщения деклараций какими-то геополитическим и, конфронтационными сюжетами», — сказал он.

По его словам, Запад требовал, чтобы Россия призналась «во всех смертных грехах», связанных с конфликтом на Украине.

Как передавало ИА Регнум, на этой пресс-конференции Лавров сделал несколько других заявлений. Например, он сказал, что Запад хочет нацелить своё партнёрство с АСЕАН против интересов России и Китая.

Также он заявил, что Россия озабочена милитаризацией Японии, ведь её отказ от мирного развития может иметь последствия для всей существующей системы мироустройства. Лавров отметил, что Япония всё чаще принимает участие в военно-морских учениях с участниками НАТО, а также поддерживает инициативы Соединённых Штатов о создании глобальной системы ПРО. Глава МИД РФ призвал японцев вспомнить об уроках Второй Мировой войны.

Помимо этого, Лавров заявил, что создание «азиатского НАТО» несёт в себе риски конфронтации, которая может перейти в горячую фазу. Новый премьер-министр ЯпонииСигэру Исиба озвучил идею создания альянса в рамках своей предвыборной кампании. По его словам, это укрепит обороноспособность страны.