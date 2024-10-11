Москва, 11 октября, 2024, 12:20 — ИА Регнум. В Москве минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 25 850 рублей в 2025 году, сообщается на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Наталья Стрельцова ИА Регнум

«Будем внедрять более гибкие и эффективные инструменты, улучшать качество обслуживания за счёт цифровой трансформации и упрощать порядок получения услуг», — написал глава города.

По словам Собянина, городскую доплату получают около двух миллионов московских пенсионеров. При этом отмечается, что с 1 января 2024 года минимальный размер пенсии с доплатой составил 24 500 руб. в месяц.

Как передавало ИА Регнум, в 2025 году в России пенсия по старости вырастет в среднем до 24 тыс. рублей. Увеличение составит 7,5% по сравнению с 2024 годом. «Известия» со ссылкой на законопроект уточнили, что в конце текущего года средняя страховая пенсия по старости составит 22,4 тыс. рублей.

В августе президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсии для российских граждан старше 80 лет, а также для инвалидов первой группы, кроме инвалидов с детства. С 1 января 2025 года указанные категории людей начнут получать надбавку в 1200 рублей. Эти выплаты будут индексироваться каждый год.

С 1 октября в России повысили пенсии военным пенсионерам. Для них сумма индексации стала разной, поскольку коэффициент основывается на таких факторах, как звание, выслуга лет и денежное довольствие.