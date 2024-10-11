Власти Забайкалья опровергли, что глава региона «вытер сопли» о чиновницу
Чита, 11 октября, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Зампред правительства Забайкальского края по информационной политике и информационным проектам Вячеслав Кулаков опроверг информацию о том, что губернатор региона Александр Осипов якобы вытер сопли о главу районного лесничества Елену Шаляпину.
Кулаков отметил, что в Сети распространяется обрезанное видео с губернатором, так как на полном видно, что глава региона отмахивается от мошек и пытается уточнить у чиновницы детали по докладу о ситуации с лесными пожарами.
«Не всегда получается одновременно пожар тушить, нос почесать и по докладу уточнять. Главное, чтобы вся эта история не расстроила Елену Шаляпину», — приводит слова Кулакова «Газета.Ru».
Кроме того, на полном видео можно также видеть, как от насекомых отмахиваются все присутствующие с губернатором.
Как передавало ИА Регнум, ранее в Сети появилось видео, как Осипов сначала вытер нос рукой, а затем руку о Шаляпину, которая докладывала ему о ситуации с лесными пожарами.
Некоторые Telegram-каналы утверждали, что губернатор якобы «вытер сопли» о Шаляпину.