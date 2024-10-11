Чита, 11 октября, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Зампред правительства Забайкальского края по информационной политике и информационным проектам Вячеслав Кулаков опроверг информацию о том, что губернатор региона Александр Осипов якобы вытер сопли о главу районного лесничества Елену Шаляпину.

Кадр из видео

Кулаков отметил, что в Сети распространяется обрезанное видео с губернатором, так как на полном видно, что глава региона отмахивается от мошек и пытается уточнить у чиновницы детали по докладу о ситуации с лесными пожарами.

«Не всегда получается одновременно пожар тушить, нос почесать и по докладу уточнять. Главное, чтобы вся эта история не расстроила Елену Шаляпину», — приводит слова Кулакова «Газета.Ru».

Кроме того, на полном видео можно также видеть, как от насекомых отмахиваются все присутствующие с губернатором.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Сети появилось видео, как Осипов сначала вытер нос рукой, а затем руку о Шаляпину, которая докладывала ему о ситуации с лесными пожарами.

Некоторые Telegram-каналы утверждали, что губернатор якобы «вытер сопли» о Шаляпину.