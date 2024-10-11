Москва, 11 октября, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Народный артист Василий Ливанов остаётся в реанимации отделения неврологии НИИ им. Склифосовского в Москве в тяжёлом состоянии, оно ухудшилось, сообщили медики «РИА Новости».

Владимир Песня/РИА Новости Василий Ливанов

8 октября сообщалось, что состояние Ливанова улучшилось и квалифицировалось как средней степени тяжести.

«Ливанов Василий Борисович. Реанимация. Неврология. Состояние тяжёлое», — отметили медики.

Как передавало ИА Регнум, состояние здоровья актёра ухудшилось 29 сентября, бригада скорой помощи доставила его в НИИ им. Склифосовского. 1 октября Ливанова госпитализировали с инсультом. Телеканал РЕН ТВ сообщил, что Ливанову провели ангиографию и удалили тромб. Отмечалось, что у актёра это уже третий инфаркт мозга.

3 октября источник Telegram-канала Mash сообщил, что во время лечения у актёра появились признаки дыхательной недостаточности. Его подключили к аппарату ИВЛ. Также сообщалось, что у Ливанова во время операции произошла остановка сердца.

Ливанов остаётся в тяжёлом состоянии в реанимации неврологического отделения, рассказали в НИИ им. Склифосовского 6 октября. 9 октября сообщалось, что у Ливанова выявлено опасное поражение мозга из-за недостаточно высокого уровня кислорода в крови, ему парализовало правую часть тела. Днём позже СМИ проинформировали, что артиста поместили в медикаментозную кому.

Ливанов наиболее известен по роли Шерлока Холмса в советском телесериале «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона». Также актёр снимался в целом ряде других фильмов и озвучил нескольких персонажей известных мультфильмов, в том числе Карлсона и Крокодила Гену.