Москва, 11 октября, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Граждане могут инициировать снос вышки сотовой связи или претендовать на компенсацию не менее 1 млн рублей, если докажут, что из-за работы оборудования их здоровье ухудшилось. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ).

Сергей Мальгавко/РИА Новости

Он пояснил, что можно обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру. Компенсации от 1 млн рублей и выше предусмотрены для случаев, когда выявлена и доказана причинно-следственная связь между ухудшением здоровья и работой вышки. Ещё одно основание для обращения в суд и правоохранительные органы — снижение стоимости жилья и участков возле вышек.

«Находящиеся в непосредственной близости от сотовых вышек объекты недвижимости ниже средних цен на 8-20%, а в некоторых случаях такое соседство вполовину удешевляет жильё», — сказал Гаврилов «РИА Новости».

По его словам, можно инициировать снос вышки силами местной администрации или компании, которая её установила. Также граждане вправе требовать сноса сотовой вышки в случае, если её построили на земельном участке в частном секторе, арендованном у соседей. Вред здоровью, связанный с облучением, может обесценить дом и участок, кроме того, земля в жилом секторе не предназначена для таких сооружений, пояснил парламентарий.

Если местная администрация дала согласие на строительство вышки возле жилых домов, что повлекло вред здоровью людей, то она сама будет компенсировать операторам и застройщикам упущенную выгоду из-за сноса объекта, добавил Гаврилов.

Ранее в башкирском селе Ташбулатово упала вышка, обеспечивавшая мобильную связь в радиусе до 35 километров. Сооружение рухнуло после того, как неизвестные открутили крепёжные болты у основания мачты. При падении была повреждена линия электропередачи. Возбуждено уголовное дело, сообщало издание «Башинформ».

Вышку в Ташбулатово, как сообщало ИА Регнум, сносили и раньше, в 2021 году. Местные жители тогда заявили, что сооружение из-за ветра «будет свистеть, гудеть, вибрировать», да и «излучения никто не отменял». Министр цифрового развития Башкирии Геннадий Разумикин подчёркивал, что вреда от вышек нет, так как они проходят санитарно-эпидемиологические экспертизы. При этом он признавал случаи радиофобии в республике.