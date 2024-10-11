Москва, 11 октября, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Уровень доверия россиян к президенту страны Владимиру Путину увеличился и сейчас составляет 78%, при этом 79% опрошенных считают, что президент справляется со своей работой хорошо. Результаты соцопроса, проведённого с 4 по 6 октября среди 1,5 тыс. россиян, опубликовал фонд «Общественное мнение» на своём сайте.

РИА Новости/Михаил Метцель

Согласно данным опроса, за год уровень доверия к Путину вырос на 4%, а количество людей, считающих, что президент хорошо справляется со своей работой, увеличилось на 2%.

Также уточняется, что большая часть опрошенных положительно оценивает работу правительства РФ (51%) и премьер-министра Михаила Мишустина (58%).

Как передавало ИА Регнум, согласно опросу ВЦИОМ от 17 сентября, большинство граждан России убеждены, что выборы в 2024 году прошли честно: 60% исключили вариант недостоверности официальных итогов голосования. Согласно опросу, 37% выразили убеждение, что результатам можно полностью доверять, 25% выразили недоверие.

30 октября ВЦИОМ обнародовал итоги опроса о вхождении в состав России новых регионов. Воссоединение с РФ Донбасса и Новороссии поддерживают 72% жителей страны.