Москва, 11 октября, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Представители рыбного промысла хотят изменить имидж минтая в России, повысив потребление этой рыбы вдвое. Об этом заявил президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак.

РИА Нововсти/ Сергей Красноухов

«Минтай остаётся главной рыбой России с долей свыше 35%. Обеспеченность внутреннего рынка крайне высокая, сейчас с учётом его потребности поставки от вылова превышают 21%, но мы работаем над их увеличением», — приводит слова Буглака «РИА Новости».

Буглак подчеркнул, что с помощью изменения имиджа минтая ассоциация хочет повысить его потребление в России вдвое. Именно с этой целью АМД запустила в России в 2023 году программу «Дальневосточный минтай».

Как отметил глава ассоциации, стоимость минтая в России стабильна и данный вид рыбы остаётся одним из самых доступных в России вне зависимости от объёмов вылова. Вместе с этим Буглак сообщил, что в 2024 году отпускная стоимость мороженого минтая на внутреннем рынке держалась в пределах 80–90 рублей за кг, что ниже, чем в 2021–2023 годах.

«То же самое касается филе — его стоимость держалась на уровне 205–210 рублей за килограмм против 210–230 рублей в 2021–2023 годах», —добавил Буглак.

Как передавало ИА Регнум, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о скудном разнообразии рыбы в российских магазинах, в то время как цены на продукцию остаются высокими. Спикер верхней палаты парламента указала на разницу в ценах на рыбу за год. Так, в сентябре 2023 года цена на горбушу составляла 152 рубля за кг, в то время как сегодня сумма достигла 270 рублей на Дальнем Востоке. Кроме этого, цены выросли и на более дешёвую белую рыбу, отметила Матвиенко.

22 августа заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев заверил, что россияне не лишатся возможности купить рыбу или красную икру к Новому году. Патрушев подчеркнул, что для подорожания указанной категории продовольствия объективных предпосылок нет. Он уточнил, что в настоящее время российские рыбаки добыли больше сельди, иваси, кальмаров, креветок, чем это удалось в прошлом году.