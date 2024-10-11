Вологда, 11 октября, 2024, 11:34 — ИА Регнум. Памятник Иосифу Сталину появится в Вологде на территории дома-музея, посвящённого его вологодской ссылке в 1911–1912 годах. Монумент почти готов, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов 11 октября в Telegram-канале.

Кадр из видео

Он отметил, что при «неоднозначной интерпретации роли личности» следует знать историю своей страны и чтить её великие достижения. Об установке памятника попросили граждане, пояснил губернатор.

«Такое решение вызвано обращениями в наш адрес со стороны общественности. Существует запрос», — написал Филимонов.

Глава региона опубликовал видео из мастерской, где работают над скульптурой. Он добавил, что в планах также установка в Вологде памятника царю Ивану Грозному, личность которого неотъемлемо связана с историей города и области.

Как сообщало ИА Регнум, в августе памятник Сталину высотой 3,5 метра открыли в деревне Курейка Туруханского района Красноярского края. В этих местах Сталин отбывал ссылку и провел три года накануне 1917-го. Позже там построили пантеон-музей и установили памятник, который был снесён в 1961 году. Новый монумент — копия прежнего.