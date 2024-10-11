Киржач, Владимирская область, 11 октября, 2024, 10:44 — ИА Регнум. Житель Москвы убил топором свою жену во время сбора грибов в лесу Киржачского района Владимирской области, он уже задержан, сообщили в Telegram-канале СУ СК по региону.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Следственными органами регионального управления СК возбуждено уголовное дело в отношении жителя Москвы 1978 года рождения по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», — отмечено в посте.

По данным следствия, супруги возвращались со своей дачи в Москву, но остановились в лесу близ Киржача, чтобы собрать грибов. Между парой вспыхнул конфликт, в результате которого мужчина сперва душил жену, а затем взял в машине топор и нанёс им несколько ударов по голове и шее супруги, в итоге она скончалась на месте.

СК сообщает, что подозреваемый спрятал тело женщины в лесу, прикрыв его ветками, а затем выбросил орудие убийства и личные вещи жертвы в разных местах по дороге домой. Детям он сказал, что высадил их мать на остановке в Московской области, после чего старший сын обратился в правоохранительные органы с сообщением о её безвестном исчезновении.

«В ходе работы по розыску пропавшей по результатам просмотра камер видеонаблюдения на автомобильной трассе была установлена ложность выдвинутой мужчиной версии. После этого он признался в убийстве и показал, где спрятал тело жертвы», — также уточняется в посте.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение и он заключён под стражу.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре в Саратове похитили и убили ножом женщину. Двое мужчин силой усадили жертву в её же машину и уехали. Было возбуждено уголовное дело. Следствие выяснило, что убийство могла организовать жена её любовника.

Также в сентябре в Москве мужчина ударил жену топором по голове во время ссоры. Женщина потеряла сознание, муж решил, что она мертва, и покончил с собой. Спустя несколько часов женщина пришла в сознание и позвонила в 112. Её госпитализировали в больницу с рубленой раной височной области.