Вьентьян, 11 октября, 2024, 10:28 — ИА Регнум. Западные страны хотят нацелить своё партнёрство с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) против интересов России и Китая. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 19-го Восточноазиатского саммита.

РИА Новости/МИД РФ

«Россия неизменно поддерживает усилия стран АСЕАН, которые направлены на сохранение мира, обеспечение равноправного сотрудничества со всеми партнёрами ассоциации. Запад же хочет сделать АСЕАН своим главным партнером, причем нацелить это партнерство против интересов России и Китая прежде всего», — отметил Лавров.

Министр также обратил внимание на риски милитаризации Восточно-Азиатского региона, напомнив о существовании многочисленных, подконтрольных Вашингтону объединениях военно-политической направленности с участием США, Японии, Республики Корея, Филиппин, Австралии и Новой Зеландии.

«Всё это не способствует коллективной работе. Это всё фрагментирует это общее пространство, причём разделяет его на своих и чужих», — отметил Лавров.

Как передавало ИА Регнум, в июле сотрудник центра исследования России Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн заявил, что в Азии и Евразии начал рушиться мировой порядок, в котором доминирует Запад. По словам эксперта, наметилась тенденция к двустороннему или многостороннему сотрудничеству. Так, Россия и Китай поддерживают региональную архитектуру, сосредоточенную вокруг АСЕАН как многостороннего механизма.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что вмешательство Запада в политику других стран приводит эти государства только к разрушению. Глава государства констатировал, что западная дипломатия, направленная на обеспечение безопасности и процветания в Европе и мире, не работает.

В январе 2023 года профессор Чунъянского института финансовых исследований Ван Вэнь заявил, что 2022 год стал годом «девестернизации». Эксперт отметил, что всё больше государств, от Китая до Латинской Америки, а также страны АСЕАН, отвергают западное мышление.