Вьентьян, 11 октября, 2024, 10:14 — ИА Регнум. Любые идеи создания военных блоков несут в себе риски конфронтации, которая может перейти в горячую фазу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на предложение премьер-министра Японии Сигэру Исибы создать аналог НАТО в Азии.

Lev Radin/Global Look Press

«Любая милитаризация, любые идеи о создании военных блоков всегда несут в себе риски конфронтации, которая может перейти в горячую фазу», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам участия в Восточноазиатском саммите.

Исиба озвучил идею создания альянса ещё в рамках своей предвыборной кампании. По его словам, это укрепит обороноспособность Японии.

Как передавало ИА Регнум, 1 октября парламент Японии избрал лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Исибу новым премьер-министром. За него проголосовал 291 из 461 депутата ключевой нижней палаты японского парламента.

4 октября Исиба в своей программной речи в парламенте пообещал, что Токио продолжит политику антироссийских санкций и помощи Украине, а также указал на неизменность курса японских властей на «решение территориальной проблемы» и заключение мирного договора с Россией.

В июне президент РФ Владимир Путин отмечал, что условий для возобновления диалога между Россией и Японией на данный момент нет. Глава государства также напомнил, что ранее японская сторона присоединилась к призывам Запада о «достижении стратегического поражения» РФ.