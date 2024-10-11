Петропавловск-Камчатский, 11 октября, 2024, 09:50 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и губернатор Камчатского края Владимир Солодов провели двустороннюю встречу, на которой глава региона доложил о ходе исполнения поручений главы государства. В частности, стороны обсудили увековечение памяти о Курильской десантной операции и обновление Петропавловска-Камчатского.

Пресс-служба правительства Камчатского края Встреча первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко и губернатора Камчатского края Владимира Солодова

Работа по увековечению памяти героев Курильской десантной операции ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. Так, в Петропавловске-Камчатском будет создан музей с большой экспозицией, посвящённой событиям 1945 года и роли Камчатского края в завершении Второй мировой войны.

Кроме того, подготовлена проектная документация для реставрации памятникам воинам Советской армии — освободителям Курильских островов, который расположен в сквере Свободы. Помимо реставрации самого памятника, планируется благоустроить территорию сквера.

«События Курильского десанта имеют для Камчатки важнейшее значение», — подчеркнул губернатор Солодов. Он напомнил, что это историческое событие послужило основанием для присвоения Петропавловску-Камчатскому статуса города воинской славы и в целом сформировало идентичность Камчатки как военного форпоста.

«Поэтому важно, чтобы мы развивали межрегиональные патриотические маршруты», — добавил губернатор. Он пояснил, что, кроме тех экспедиций на остров Шумшу, в которых участвует камчатская молодежь, власти региона уже сейчас готовятся реализовать проект музея, в котором основное значение будет уделено этому событию. «Также готова документация для реставрации мемориала, который расположен в Петропавловске-Камчатском. Надеемся, что в следующем году, в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне, мы получим федеральную поддержку», — сказал Владимир Солодов.

Кроме того, губернатор заручился поддержкой руководителя администрации президента в проведении всероссийского форума «Экосистема. Заповедный край».

Во время встречи речь также шла о реализации плана комплексного социально-экономического развития Петропавловска-Камчатского, в рамках которого будет создан межвузовский кампус. Площадкой для размещения кампуса станет территория Камчатской краевой больницы. Большая часть зданий будет освобождена после переезда в новый комплекс, что позволит подготовить площадку под строительство. К проектированию объекта приступят в ближайшее время.