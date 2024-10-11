Ашхабад, 11 октября, 2024, 09:35 — ИА Регнум. Стихи туркменского поэта Махтумкули Фраги о праведной борьбе процитировал президент России Владимир Путин, выступая на международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития» в Ашхабаде 11 октября.

РИА Новости/Сергей Бобылев

В годы Великой Отечественной войны, отметил Путин, стихи Фраги присылали туркменским бойцам на фронт их родные. По его словам, книги со стихами поэта в семьях хранили как реликвию.

«Идут под сенью праведных знамён все наши племена со всех сторон», — процитировал одну из строк российский лидер.

Путин подчеркнул, что Фраги заслуженно считают великим гуманистом, основоположником туркменской поэзии и литературы. Ему удалось раскрыть красоту туркменского языка во всей его полноте, а также выработать уникальный поэтический стиль: краткий, ёмкий и афористичный.

Туркменский поэт, добавил он, довольно долго жил в селе Фунтово под Астраханью. С конца XVII века там компактно проживает туркменская диаспора. В 2019 году в селе открыли школу имени Махтумкули, а в самой Астрахани поэту установлен памятник.

Как сообщало ИА Регнум, 11 октября в Ашхабаде приземлился борт №1, на котором в Туркменистан прибыл российский лидер. В ходе рабочего визита в страну у Путина запланирован ряд встреч с руководителями иностранных государств. В частности, он встретится с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Лидеры двух стран обсудят ситуацию на Ближнем Востоке.