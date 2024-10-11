Ашхабад, 11 октября, 2024, 09:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пригласил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на саммит БРИКС, который состоится 22–24 октября в Казани.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Предложение принять участие в саммите глава Российского государства озвучил 11 октября в ходе выступления на международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», посвящённом 300-летию со дня рождения выдающегося туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

«Конечно, хотели бы приветствовать на мероприятиях в Казани хозяина нашей встречи Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова и многих других лидеров, присутствующих на этом форуме», ― отметил Путин.

Как передавало ИА Регнум, на саммит глав государств БРИКС Россия пригласила 36 иностранных лидеров. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 14 сентября сообщил, что лидеры более 20 стран подтвердили своё участие в саммите. Участие в мероприятии примет в том числе генсек ООН Антониу Гутерриш.

В сентябре Путин заявил, что более 30 стран проявляют готовность к присоединению и сотрудничеству с БРИКС. Президент отметил, что новые члены объединения — самодостаточные государства с быстро развивающимися экономиками и самобытной культурой. 8 октября Путин пригласил лидеров СНГ поучаствовать в предстоящем саммите.

В июне министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о желании страны присоединиться к БРИКС. Путин позднее сообщил, что 23 октября в рамках саммита в Казани он планирует провести встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.