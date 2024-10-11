Путин в Ашхабаде пообщался «на ногах» с главами Таджикистана и Узбекистана
Ашхабад, 11 октября, 2024, 08:47 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин коротко пообщался со своими коллегами из Таджикистана и Узбекистана Эмомали Рахмоном и Шавкатом Мирзиёевым на полях форума в Ашхабаде.
РИА Ноаовтси/Рамиль Ситдиков
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Общение состоялось в ходе совместного фотографирования участников форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», который открылся в столице Туркменистана.
Ожидается, что Путин выступит на пленарном заседании мероприятия.