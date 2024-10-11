Ашхабад, 11 октября, 2024, 08:47 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин коротко пообщался со своими коллегами из Таджикистана и Узбекистана Эмомали Рахмоном и Шавкатом Мирзиёевым на полях форума в Ашхабаде.

РИА Ноаовтси/Рамиль Ситдиков Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон

Общение состоялось в ходе совместного фотографирования участников форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», который открылся в столице Туркменистана.

Ожидается, что Путин выступит на пленарном заседании мероприятия.