Лондон, 11 октября, 2024, 08:39 — ИА Регнум. За последние 50 лет популяция диких животных в мире значительно сократилась. С 1970 по 2020 год их количество уменьшилось на 73% и приблизилось «к точке невозврата». Об этом заявили в Лондонском зоологическом обществе (ZSL).

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Специалисты считают, что главная причина сложившейся ситуации — деятельность человека.

Эксперты ZSL провели анализ состояния популяций почти 5,5 тыс. видов диких животных, включая наземные и водные виды. За основу они взяли данные об их численности из публикаций в научных журналах, изданиях неправительственных организаций и из других заслуживающих доверия научного сообщества источников.

По имеющимся данным, хуже всего ситуация с дикими животными обстоит в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. Там сокращение популяций за полвека составило 95%. Также сложная ситуация наблюдается в Африке, где популяция диких животных сократилась на 76%. В Азии и Тихоокеанском регионе сокращение составило 60%, в Северной Америке — 39%, в странах Европы — 35%.

Ученые считают, что эта тенденция в ближайшие годы может усилиться из-за глобального потепления, уничтожения естественной среды обитания многих видов, загрязнения природы и других процессов, которые вызваны деятельностью человека.

«Мы оказались в опасной близости к критической точке для гибели природы и изменения климата. Но мы знаем, что природа может восстановиться, если дать ей шанс», — отметил глава ZSL Мэттью Гулд.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре на западном Таймыре состоялась экспедиция по изучению дикого северного оленя. Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) и заповедников Таймыра провели учёт численности и миграции животных для актуализации данных о состоянии таймыро-эвенкийской популяции. На острове Сибирякова специалисты обнаружили субпопуляцию животных численностью не менее 100 особей.

Президент России Владимир Путин 29 сентября заявил, что популяция краснокнижного амурского тигра на Дальнем Востоке РФ находится под надёжной защитой и с каждым годом увеличивается. Ожидается, что к концу 2030 года популяция амурских тигров увеличится на 15%.