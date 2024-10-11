Ашхабад, 11 октября, 2024, 08:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 11 октября прилетел в Ашхабад, где примет участие в форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций ― основа мира и развития». Также глава государства проведёт встречу с избранным в июле президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

ИА Регнум

Форум посвящён 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, который считается основоположником литературного туркменского языка. На мероприятии также будут присутствовать президенты более 10 государств и главы международных организаций, включая Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), Организацию экономического сотрудничества, Содружество Независимых Государств (СНГ), Организацию исламского сотрудничества и Организацию Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры.

Как сообщало ИА Регнум, 11 октября в Ашхабаде приземлился борт №1, на котором в Туркменистан прибыл российский лидер. В ходе рабочего визита в страну у главы государства запланирован ряд встреч с руководителями иностранных государств.

Совершить рабочий визит в Ашхабад Путина пригласил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. В Туркменистане российский лидер будет работать 11 октября. В частности, он проведёт встречу с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Лидеры двух стран обсудят ситуацию на Ближнем Востоке.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,это будет первая встреча двух президентов. По его словам, в повестке переговоров прежде всего стоят двусторонние российско-иранские отношения. Он подчеркнул, что в любом случае будет «серьёзный разговор».

Помощник президента Юрий Ушаков 7 октября сообщил, что эта встреча имеет большое значение как для обсуждения двусторонних вопросов, так и для обсуждения резко обострившейся ситуации на Ближнем Востоке.

Также Песков сообщил, что Путин не планирует каких-либо контактов с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после встречи с президентом Ирана.