Харьков, Украина, 11 октября, 2024, 07:54 — ИА Регнум. Автомобиль ВСУ, который перевозил боеприпасы, подорвался на самодельном взрывном устройстве фугасного типа под Купянском в Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Department of Foreign Affairs and Trade Взрыв мины

По информации Марочко, грузовик боевиков подорвался в районе села Куриловка. ВСУ ехали с боеприпасами в направлении насёленного пункта Песчаное.

Подрыв произошёл на асфальтированной автодороге от самодельного взрывного устройства фугасного типа с дистанционным взрывателем, добавил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, уничтожить командно-наблюдательный пункт (КНП) украинской армии российским военным помогли съёмки боевиками роликов на телефон, предположительно, в TikTok. Об этом рассказал оператор БПЛА группировки войск «Юг» с позывным Печорин.

В результате точного удара беспилотника используемый в качестве командно-наблюдательного пункта блиндаж противника был полностью уничтожен.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли более 200 военных на курском направлении. Об этом 10 октября сообщили в Министерстве обороны России.

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов 10 октября сообщил об успехах российской армии на курском направлении за последние дни. По его словам, российские силы движутся вперёд более чем на десяти участках в Курской области, оттесняя противника.