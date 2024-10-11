Киев, 11 октября, 2024, 07:46 — ИА Регнум. До конца текущего года на Украине не успеют запустить заявленный главой киевского режима Владимиром Зеленским 1 ГВт мощности для генерации электроэнергии. Об этом 10 октября сообщила пресс-служба министерства энергетики страны.

Иван Шилов ИА Регнум Энергетика Украины

По данным энергетиков, Украина до конца года получит оборудование, которое обеспечит дополнительные мощности распределенной генерации более чем на 1 ГВт.

«Специалисты делают всё возможное, чтобы в максимально сжатые сроки смонтировать и подключить оборудование к сети. Не всё оборудование, которое поступит на Украину, энергетики технически успеют подключить к сетям», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в некоторых городах установки уже стоят, но подключить их смогут не раньше января 2025 года. К развитию распределенной генерации привлечены государственные и частные компании.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июня в Берлине Владимир Зеленский на конференции по восстановлению Украины заявил, что в стране уничтожены порядка 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. По его словам, у правительства есть план, как в 2024 году, построить в стране до 1 ГВт газовой генерации, а в ближайшие годы — еще 4 ГВт. Украине требуются кредиты и инвестиции союзников для оперативного восстановления поврежденных объектов энергетики, отметил Зеленский.

Депутат Верховной рады Елизавета Ясько призвала жителей Украины готовиться к худшему нынешней зимой. Западные партнёры киевского режима окажут помощь в восстановлении энергетики, но этого будет недостаточно, добавила она.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 20 сентября приезжала в Киев для обсуждения помощи Украине со стороны Евросоюза. Она уточнила, что в эту поддержку входят вопросы подготовки к зиме, вступление Украины в сообщество, а также прогресс в получении Киевом кредитов от стран «Группы семи».

Президент России Владимир Путин в апреле отмечал, что российские военные наносят удары по объектам энергетики на Украине в качестве ответа на обстрелы со стороны ВСУ. До этого Москва воздерживалась от такого ответа в зимний период, подчёркивал глава государства.