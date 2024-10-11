* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Тель-Авив, Израиль, 11 октября, 2024, 07:19 — ИА Регнум. Полевого командира радикального палестинского движения «Исламский джихад» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) ликвидировали на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщили в совместном заявлении Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Служба общей безопасности (ШАБАК).

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

Отмечается, что в ходе совместных контртеррористических операций 10 апреля израильская военная авиация ударила по району Тулькарма и уничтожила в Нур-Шамсе главу террористической сети «Исламский джихад» Мухаммеда Абдуллу. Вместе с ним был ликвидирован ещё один террорист.

При нём и его сподвижниках обнаружили винтовки, бронежилеты и транспортное средство.

Авиаудар наносился по лагерю беженцев Нур-Шамс, расположенному вблизи Тулькарма.

Как сообщало ИА Регнум, в мае ЦАХАЛ ликвидировала одного из командиров палестинской группировки «Исламский джихад» Аймана Заараба, возглавлявшего отряды боевиков в городе Рафах на юге сектора Газа. По утверждению израильских военных, Заараб несколько лет руководил многочисленными нападениями и попытками проникновения боевиков на территорию Израиля. Кроме того, он командовал спецотрядами «Исламского джихада» во время нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на приграничные районы Израиля 7 октября 2023 года.