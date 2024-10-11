Вашингтон, 11 октября, 2024, 06:56 — ИА Регнум. Американский миллиардер, основатель производителя электромобилей Tesla и космической компании SpaceX Илон Маск представил беспилотное роботакси Cybercab.

NVIDIA Corporation Илон Маск

«Мы хотели изменить облик дорог. Будущее должно выглядеть как будущее», — заявил предприниматель на мероприятии под названием «Мы, робот».

Tesla продемонстрировала десятки автономных такси, способных самостоятельно передвигаться по площадке. На одном из них Маск подъехал к сцене. Он отметил, что эти такси не имеют ни педалей, ни руля. В будущем ездить на них будет в 10 раз легче, чем на обычном автомобиле. Новейшую разработку Маск сравнил с лифтом, работающим по принципу «нажал кнопку и забыл».

Предприниматель заявил, что цена автомобиля составит менее 30 тыс. долларов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Маск обещал представить роботакси на основе электроавтомобилей компании Tesla 8 августа. После заявления американского предпринимателя акции компании выросли более чем на 5%.

Летом 2023 года в Москве запустили беспилотное роботакси, автомобили которого управляются искусственным интеллектом. Услуга доступна в режиме тестирования в районе Ясенево.

В мае 2022 года власти Пекина выдали разрешения на запуск сервисов беспилотных такси в тестовом режиме. Это первая лицензия для операторов беспилотных такси в Китае. Компании смогут предоставлять услуги беспилотного такси на специальной территории площадью 60 квадратных километров в одном из южных пригородов Пекина.