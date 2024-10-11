Москва, 11 октября, 2024, 06:34 — ИА Регнум. Уничтожить командно-наблюдательный пункт (КНП) украинской армии российским военным помогли съёмки боевиками роликов на телефон, предположительно, в TikTok. Об этом рассказал оператор БПЛА группировки войск «Юг» с позывным Печорин.

Solen Feyissa TikTok

«Разведка наблюдала бесконечное перемещение личного состава. Снимали друга друга на видео. Было предположение, что они (ролики в) TikTok снимали, в связи с чем было принято незамедлительное решение поднять борт в воздух и наказать за такое поведение», — рассказал российский боец «РИА Новости».

По словам военного, в результате точного удара беспилотника используемый в качестве командно-наблюдательного пункта блиндаж противника был полностью уничтожен.

События происходили в районе населённого пункта Горняк (ДНР).

Как сообщало ИА Регнум, иностранцы едут воевать на стороне ВСУ в составе иностранного легиона только ради видео для TikTok, заявил один из французских наёмников. По его словам, ради нескольких видео они впустую растрачивают снаряды. Военный назвал таких тиктокеров клоунами.

Бойцы спецназа «Ахмат» нашли в Серебрянском лесничестве на кременском участке фронта опорный пункт с муляжами тел военнослужащих в российской форме и прочим реквизитом для съёмок роликов о «победах украинской армии». Замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов назвал сотрудников ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций) «профессиональными тиктокерами».