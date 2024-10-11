В ночь на 11 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать четырьмя беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) территорию Ростовской области. О том, что дроны нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы севернее Каменска-Шахтинского, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Таким известием ознаменован новый, 960-й день спецоперации.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

О том, что пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области, известил губернатор Александр Богомаз. Два вражеских дрона самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ, подчеркнул глава региона. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Тем временем разведчики группировки войск «Центр» взяли очередные трофеи на авдеевском направлении — два украинских 82-мм миномёта КБА-48М1 — после чего ударили из них же по отступающим силам противника.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3922057" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Командир роты глубинной разведки с позывным Кадет показал трофеи, захваченные под Авдеевкой

Уничтожение миномётной батареи и дальнейшее взятие лесополос на подступах к Гродовке позволили военнослужащим улучшить тактическое положение для дальнейшего освобождения населенного пункта.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.