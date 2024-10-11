Флорида, США, 11 октября, 2024, 06:02 — ИА Регнум. В США в штате Флорида продолжают гибнуть люди в результате разгула стихии — на счету урагана «Милтон» уже 14 жертв. Такую статистику сообщила газета Washington Post со ссылкой на местные власти.

ИА Регнум Ураган

Ураган пронёсся по всей территории Флориды, затопив и разрушив населённые пункты. Однако, несмотря на это, количество жертв оказалось меньше, чем ожидалось. Жители Флориды начали возвращаться в поврежденные и затопленные дома.

«Милтону» власти приписали по меньшей мере 14 смертей. Первые шесть человек погибли ещё 9 октября, когда два торнадо обрушились накануне шторма на округ Сент-Луси. Власти округа Волуша сообщили о гибели четырёх человек, в их числе две женщины, на дома которых упали деревья. Ещё два человека погибли в городе Сент-Питерсберг и два — в округе Ситрус.

Как сообщало ИА Регнум, ранее было известно о 10 погибших. «Милтон» достиг побережья Флориды вечером 9 октября. Специалисты допускали, что он станет самым разрушительным в истории, превзойдя ураган «Катрина» 2005 года. В ожидании стихии 7 октября началась массовая эвакуация граждан. Более 5,5 млн человек были вынуждены покинуть западное побережье Флориды, что стало одной из крупнейших эвакуаций в истории штата.

Ураган сорвал крышу из стекловолокна с бейсбольного стадиона и обрушил строительный кран на многоэтажное здание в Сент-Питерсберге. Он разрушил дома и затопил дороги на обширной территории Флориды. Около 3 миллионов человек остались без электричества после обрыва линий электропередачи.

На западном побережье штата более 700 человек, оказавшихся в ловушке из-за наводнения, были спасены в четверг в одном из округов.