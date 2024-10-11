Мехико, 11 октября, 2024, 06:00 — ИА Регнум. В 100 км от побережья Мексики патрульный самолёт Persuader ВМФ страны обнаружил дрейфующего на перевёрнутой лодке рыбака. Об этом сообщила пресс-служба мексиканских ВМС.

Иван Шилов ИА REGNUM Лодка

«Наша система поиска и спасения обнаружила человека на борту лодки, которая дрейфовала после урагана «Милтон». Персонал поисково-спасательной станции Юкальпетен направился на место для спасения моряка», — уточнило ведомство в соцсети Х.

Военные моряки Мексики распространили видео с сидящим на перевёрнутой лодке рыбаком в открытом море.

Как сообщало ИА Регнум, ураган «Милтон» обрушился на побережье Флориды вечером 9 октября. Стихия вызвала мощные торнадо. Жертвами ЧС стали несколько человек. Скорость ветра достигала 195 км/ч. Также во Флориде прошли мощные ливни, за несколько часов уровень выпавших осадков превысил многомесячную норму.

К утру 10 октября около 2,7 млн человек во Флориде остались без электричества — перебои с электроснабжением зафиксировали у более чем 2,68 млн потребителей. В округе были повреждены более сотни домов. Наиболее пострадавшие районы находились на западном побережье штата.