* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 11 октября, 2024, 05:34 — ИА Регнум. Блогер Илья Варламов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) обжаловал в Верховном суде отказ снять с него данный статус. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховный суд

«Поступила жалоба Варламова Ильи Александровича», — передаёт «РИА Новости».

Дата рассмотрения обращения пока не назначена.

Как сообщало ИА Регнум, 23 марта 2023 года Минюст России внёс Варламова в список физических лиц — иностранных агентов за распространение недостоверной информации о решениях и политике органов власти. В ведомстве также отметили, что он получал поддержку от иностранных источников.

В августе 2023 года Мещанский суд Москвы обязал Варламова выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей за нарушение правил маркировки иностранного агента. Ещё один штраф за подобное нарушение блогеру назначили в декабре прошлого года. Тогда его обязали выплатить 50 тыс. рублей.

Прокуратура Москвы в сентябре 2024 года предложила возбудить дело против Ильи Варламова за нарушение закона об иноагентах, поскольку блогер продолжил публиковать контент в соцсетях без соблюдения требований.