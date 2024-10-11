Блогер Варламов* обратился в Верховный суд за снятием статуса иноагента
Блогер Варламов обжаловал в Верховном суде отказ снять с него статус иноагента
Москва, 11 октября, 2024, 05:34 — ИА Регнум. Блогер Илья Варламов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) обжаловал в Верховном суде отказ снять с него данный статус. Об этом сообщила пресс-служба суда.
«Поступила жалоба Варламова Ильи Александровича», — передаёт «РИА Новости».
Дата рассмотрения обращения пока не назначена.
Как сообщало ИА Регнум, 23 марта 2023 года Минюст России внёс Варламова в список физических лиц — иностранных агентов за распространение недостоверной информации о решениях и политике органов власти. В ведомстве также отметили, что он получал поддержку от иностранных источников.
В августе 2023 года Мещанский суд Москвы обязал Варламова выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей за нарушение правил маркировки иностранного агента. Ещё один штраф за подобное нарушение блогеру назначили в декабре прошлого года. Тогда его обязали выплатить 50 тыс. рублей.
Прокуратура Москвы в сентябре 2024 года предложила возбудить дело против Ильи Варламова за нарушение закона об иноагентах, поскольку блогер продолжил публиковать контент в соцсетях без соблюдения требований.