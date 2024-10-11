Вашингтон, 11 октября, 2024, 03:33 — ИА Регнум. Малый ракетный корабль «Ржев» Военно-морского флота России по своим возможностям является настоящим «зверем с ракетами». Об этом 9 октября написал американский журнал The National Interest (NI) со ссылкой на аналитиков.

mil.ru Запуск крылатой ракеты «Калибр» с корабля ВМФ России

Авторы указали на компактные размеры российского корабля. Его длина составляет 67 метров и водоизмещение 870 тонн. Несмотря на это, «Ржев» вооружили противокорабельными крылатыми ракетами «Калибр-НК» или «Оникс», а также автоматической пушкой калибра 76,2 мм.

Корвет войдёт в состав Тихоокеанского флота России к началу 2026 года. Строительство судов подобного класса говорит о смещении акцентов ВМФ РФ в сторону небольших, но боеспособных кораблей, отметили авторы материала под заголовком — «Новый российский корвет класса «Каракурт»: «зверь — носитель крылатых ракет».

Малый ракетный корабль проекта 22 800 («Каракурт») «Ржев» построили в Комсомольске-на-Амуре. Он предназначен для Тихоокеанского флота.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября журнал The National Interest выпустил материал, в котором говорилось о российской чудо-подлодке из титана. «Лира» превзошла все американские и побила рекорды, нарушив правила. В статье отметили, что работа над титановыми подлодками началась ещё во времена холодной войны, в 1970-е годы. Тогда в СССР сумели создать субмарину, которая стала самой быстрой для своего времени и могла погружаться на большую глубину. Такое производство из титана было крайне дорогостоящим и трудоёмким, поэтому в США отказались от этой идеи.