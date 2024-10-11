Дамаск, 11 октября, 2024, 03:29 — ИА Регнум. Вооружённые силы США открыли огонь из артиллерийских орудий по позициям союзников сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом «РИА Новости» рассказал источник с места событий.

The U.S. Army Военные США

По информации издания, артиллерия США четыре раза обстреляла позиции союзников сирийской армии в районах Хувейджа Сакр и Марийи, расположенных на северной окраине города Дейр-эз-Зор.

Американские военные вертолёты активно патрулируют территорию вокруг базы Конико, расположенную на газовом месторождении, которая регулярно подвергается ракетным атакам со стороны ополчения.

Как сообщало ИА Регнум, география ближневосточного конфликта расширяется, что приводит к разрушению гражданской инфраструктуры и катастрофическим последствиям для региона, заявил 10 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу прокомментировать вероятную наземную операцию Израиля в Сирии. Армия Израиля ранее начала «ограниченную наземную операцию» в Ливане, и, по некоторым данным, может начать аналогичную операцию в Сирии.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Ближний Восток оказался на грани большой войны и что есть силы, которые такой войны очень хотят. Министр также обвинил Израиль в нарушении суверенитета Ливана из-за авиаударов по этой стране.

США напрямую участвуют в агрессии Израиля против Сирии, Ливана и сектора Газа, заявил ранее посол Сирии в России Башар Джаафари. Израиль при поддержке американской стороны пересёк все красные линии, что привело к обострению ситуации в регионе, подчеркнул дипломат.