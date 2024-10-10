Буданова* пытались отстранить от решений об ударах по России — СМИ
«РБК-Украина»: Буданова хотели лишить права принимать решения об ударах по РФ
Киев, 11 октября, 2024, 02:49 — ИА Регнум. Главу Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) пытались лишить влияния в вопросе дальнобойных ударов по территории России. Об этом сообщило агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источники в военно-политических кругах.
По данным источников, непублично решался вопрос убрать ГУР из перечня тех структур, которые способны принимать решения об ударах по российской территории.
«Как планируются такие операции? Определяются координаты, цели и задачи и дальше — исполнитель. То есть предлагалось, что такие операции смогут выполнять все остальные органы, кроме военной разведки, но до этого не дошло», — привели в агентстве слова одного из источников.
Утверждается, что глава офиса украинского лидера Андрей Ермак пытался снизить влияние ГУР, предположительно, уволив Буданова с должности.
Как сообщало ИА Регнум, 6 октября полковник украинской армии в отставке Роман Свитан заявил, что увольнение Буданова может закончиться для киевского режима потерей Донбасса. По мнению эксперта, глава украинского минобороны Рустем Умеров боится, что в дальнейшем Буданов может занять его пост и в этом случае под следствием окажется не руководитель ГУР, а сам Умеров, который будет отвечать за провалы ВСУ в зоне боевых действий.
За отставкой Буданова может стоять Андрей Ермак, опасающийся самостоятельных фигур в силовом блоке и избавляющийся от них, считает российский политолог Александр Дудчак.
Издание «Forbes-Украина» 3 октября написало, что в офисе главы киевского режима обсуждают возможное увольнение Буданова, Умерова и главнокомандующего украинскими формированиями Александра Сырского. Отмечалось, что Буданова на его посту может заменить глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко.