* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Киев, 11 октября, 2024, 02:49 — ИА Регнум. Главу Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) пытались лишить влияния в вопросе дальнобойных ударов по территории России. Об этом сообщило агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источники в военно-политических кругах.

Иван Шилов ИА REGNUM Кирилл Буданов

По данным источников, непублично решался вопрос убрать ГУР из перечня тех структур, которые способны принимать решения об ударах по российской территории.

«Как планируются такие операции? Определяются координаты, цели и задачи и дальше — исполнитель. То есть предлагалось, что такие операции смогут выполнять все остальные органы, кроме военной разведки, но до этого не дошло», — привели в агентстве слова одного из источников.

Утверждается, что глава офиса украинского лидера Андрей Ермак пытался снизить влияние ГУР, предположительно, уволив Буданова с должности.

Как сообщало ИА Регнум, 6 октября полковник украинской армии в отставке Роман Свитан заявил, что увольнение Буданова может закончиться для киевского режима потерей Донбасса. По мнению эксперта, глава украинского минобороны Рустем Умеров боится, что в дальнейшем Буданов может занять его пост и в этом случае под следствием окажется не руководитель ГУР, а сам Умеров, который будет отвечать за провалы ВСУ в зоне боевых действий.

За отставкой Буданова может стоять Андрей Ермак, опасающийся самостоятельных фигур в силовом блоке и избавляющийся от них, считает российский политолог Александр Дудчак.

Издание «Forbes-Украина» 3 октября написало, что в офисе главы киевского режима обсуждают возможное увольнение Буданова, Умерова и главнокомандующего украинскими формированиями Александра Сырского. Отмечалось, что Буданова на его посту может заменить глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко.