Москва, 11 октября, 2024, 02:45 — ИА Регнум. К Земле ориентировочно 12 октября приблизится недавно открытая комета, получившая название C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS. В следующий раз комета покажется через 80 тыс. лет. Об уникальном событии сообщил телеканал CNN.

skeeze Комета на ночном небе

Жители Южного полушария Tsuchinshan-ATLAS могли наблюдать в сентябре и начале октября.

«Комета не пронесётся по небу, как метеор. Она будет просто висеть и медленно менять своё положение от ночи к ночи», — пояснил руководитель отдела метеорологической обстановки NASA в Центре космических полётов Билл Кук.

Специалист также сказал, что небесное тело хорошо можно увидеть в бинокль, при этом «вы будете просто в шоке». На тёмном небе комета будет выглядеть как яркий огненный шар с длинным хвостом.

По данным НАСА, комета совершит свой первый задокументированный пролёт мимо Земли в 70 млн км.

Как сообщало ИА Регнум, жители Киева, Харькова, Житомира и других городов Центральной Украины в ночь на 17 августа заметили падающий метеор.

Астероид 2024 РТ5 изменит свою орбиту под воздействием гравитации Земли, но «второй Луной», то есть новым спутником, не станет. Такой ответ дали учёные на сообщения СМИ о якобы приближающемся к планете астероиде, который на время станет новым спутником планеты, вращаясь вокруг неё по орбите.