Флорида, США, 10 октября, 2024, 22:33 — ИА Регнум. Обрушившийся на американский штат Флорида ураган «Милтон» вызвал мощные торнадо. Жертвами стихии стали несколько человек. Скорость ветра достигала 195 км/ч. Также во Флориде прошли мощные ливни, за несколько часов уровень выпавших осадков превысил многомесячную норму.

Daphne Zaras Торнадо в США

По данным PowerOutage. us, из-за обрушения опор линий электропередачи, обрыва проводов, разрушения подстанций без электричества остались около 2,8 млн домов и зданий, свыше 3 млн потребителей. В ряде округов свет пропал у 97% потребителей.

Со стадиона Tropicana Field в Сент-Питерсберге сильный ветер сорвал крышу. Из-за повреждения систем водоснабжения в жилых домах отключили подачу воды. Губернатор Флориды Рон Десантис заявил о разрушении около 125 жилых домов. В отдельных районах штата всего за несколько часов зафиксировали наводнения. Сильный ветер швырял автомобили. В международном аэропорту Орландо обрушилась часть кровли. По словам Десантиса, ураган был сильным, но это не самый худший сценарий.

«Милтон» покинул сушу и движется над Атлантическим океаном, угроза наводнений для восточного побережья сохраняется.

Как сообщало ИА Регнум, жертвами торнадо «Милтон» во Флориде стали по меньшей мере 10 человек, подтвердил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.

«Милтон» достиг побережья Флориды вечером 9 октября. Специалисты допускали, что он станет самым разрушительным в истории, превзойдя ураган «Катрина» 2005 года. В ожидании стихии 7 октября началась массовая эвакуация граждан. Более 5,5 млн человек были вынуждены покинуть западное побережье Флориды, что стало одной из крупнейших эвакуаций в истории штата.