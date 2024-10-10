Флорида, США, 10 октября, 2024, 21:23 — ИА Регнум. Жертвами торнадо, сопровождавших удар разрушительного урагана «Милтон» во Флориде, стали по меньшей мере десять человек, сообщил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.

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«Мы получили данные о том, что по меньшей мере десять человек погибли от урагана «Милтон», — приводит его слова «РИА Новости».

Позже NBC News со ссылкой на чиновников и полицейских на местах сообщил, что в округе Сент-Люси на Атлантическом побережье на данный момент подтвердилась смерть пяти человек.

По предварительным данным, ещё два человека погибли в Сент-Петерсбурге. Также шериф округа Волусия сообщил о троих погибших. В округе Ситрус, по данным полиции, один человек погиб в результате падения дерева на автомобиль.

Как передавало 10 октября ИА Регнум, торнадо обрушились на американский штат Флорида на фоне урагана «Милтон». Разрушены больше 120 домов.

Ураган «Милтон» достиг побережья Флориды вечером 9 октября. Специалисты допускали, что он станет самым разрушительным в истории, превзойдя ураган «Катрина» 2005 года.