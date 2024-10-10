Москва, 10 октября, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко сообщила, что вместе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном обсудила вопросы трудовой миграции во время официального визита в Душанбе с 9 по 11 октября.

Совет Федерации Федерального Собрания РФ

По словам спикера верхней палаты Федерального собрания РФ, обсуждение прошло в конструктивном ключе.

«Мы обсуждали в том числе острые вопросы — вопросы трудовой миграции, безусловно. Но они обсуждались в таком конструктивном, цивилизованном русле, без эмоций, без ажиотажа, который пытаются нагнетать те люди, которым хотелось бы вбить клин — в том числе извне — между Россией и Таджикистаном», — сказала Матвиенко.

Она добавила, что рассорить народы двух стран не получится ни у кого. Вместе с этим, подчеркнула спикер Совфеда, она почувствовала твёрдую уверенность президента Таджикистана по пресечению «любых радикальных вещей» в отношениях Москвы и Душанбе.

Как передавало ИА Регнум, 7 июня Матвиенко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила о необходимости «некоторой корректировки» миграционной политики России.

2 апреля президент России Владимир Путин заявил, что властям следует кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он также подчеркнул, что в Россию для жизни и работы должны приезжать только те, кто уважает её традиции, историю и язык.

Для урегулирования миграционной ситуации в России необходимо повышение минимальной оплаты труда, введение обязанности работодателя отдавать предпочтение прежде всего местным работникам, а также «вытаскивание из тени» и неэффективной занятости граждан страны, отмечал в комментарии для ИА Регнум обозреватель Пётр Акопов.