Москва, 10 октября, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Солнечногорский гарнизонный военный суд назначил экс-главе Главного управления связи Минобороны Сергею Слюсарю штраф в размере 2,5 млн рублей за взятку электросамокатом, квадрокоптером и телевизором.

AndreyPopov/ Global Look Press

«Суд признал виновным Слюсаря по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и назначил ему наказание в виде штрафа в 2,5 млн рублей», — передаёт ТАСС.

В суде добавили, что генерального директора компании «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера предприятия Елену Гришину признали виновными в мошенничестве и даче крупной взятки. Их также оштрафовали на 2,5 млн рублей.

9 октября ИА Регнум передавало, что правоохранительные органы задержали начальника управления Федеральной налоговой службы по ЯНАО Яну Калюжину по подозрению в получении взятки в виде элитного автомобиля Porsche Cayenne стоимостью 10 млн рублей.

По версии следствия, за эту взятку Калюжина могла «закрыть глаза» на нарушение налогового законодательства со стороны местной нефтегазовой компании. Уточняется, что, по предварительным данным, сумма недоимки составила более 50 млн рублей. В доме и на рабочем месте Калюжиной провели обыск.