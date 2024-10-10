Москва, 10 октября, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Совет директоров Банка России отменил для кредитных организаций ограничение полной стоимости кредита (ПСК) по ипотечным кредитам на покупку либо строительство жилья или земельного участка, сообщила пресс-службе регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Решение будет действовать с 10 октября 2024 года по 31 марта 2025 года. В Центробанке объяснили, что принятая мера позволит банкам учесть в ипотечных ставках последние изменения ситуации в главных сегментах финансового рынка — в том числе сложившихся под влиянием повышения ключевой ставки.

«Тем самым сохранится возможность получения ипотечных кредитов заемщиками — хотя и по более высоким ставкам, но без дополнительного завышения стоимости жилья», — говорится в пресс-релизе.

При этом регулятор рассматривает возможность отказа от ограничения ПСК в ипотечном кредитовании.

Как писало ИА Регнум, 13 сентября Центральный банк РФ повысил ключевую ставку до 19% годовых. Регулятор объяснил решение высоким инфляционным давлением: годовая инфляция по итогам 2024 года может превысить прогнозный диапазон 6,5-7,0%.