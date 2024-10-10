Анкара, 10 октября, 2024, 19:36 — ИА Регнум. В Стамбуле 80-летний мужчина пришёл в себя во время церемонии собственных похорон в мечети, но позже умер в больнице, сообщил 10 октября телеканал NTV.

Global Look Press

Во время церемонии из гроба стали доноситься крики, и прихожане вызвали скорую помощь, сказано в материале.

«Прибывшие на место медики обнаружили, что у (мужчины. — Прим. ред.) бьётся сердце. Пожилому мужчине сделали массаж сердца и отвезли в больницу», — отметили авторы.

Очевидцы рассказали телеканалу, что когда мужчине ещё в мечети измерили пульс, показатель был на уровне 120, а затем — 65. Несмотря на усилия врачей, госпитализированный мужчина скончался, сказано также в материале.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2023 года в Эквадоре 76-летнюю женщину, у которой в больнице остановилось сердце, признали умершей и отдали родственникам. Её близкие пять часов спустя вскрыли гроб, чтобы подготовить тело к похоронам, и обнаружили, что женщина ещё дышит. Родственники женщины вызвали скорую помощь, её вновь поместили в отделение интенсивной терапии, где она скончалась.