Москва, 10 октября, 2024, 19:30 — ИА Регнум. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работающего в Москве в 2027 году может превысить 200 тыс. рублей, следует из текста приложения к прогнозу социально-экономического развития столицы на 2025–2027 годы.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работающего: 2025 год — 180 435 рублей, 2026 год — 198 479 рублей, 2027 год — 214 349 рублей», — отмечено в документе. Также приводятся прогнозы по динамике реальной заработной платы, выплачиваемой после вычета налогов.

При этом уточняется, что среднемесячный доход от трудовой деятельности в 2025 году ожидается на уровне 120 400 рублей в месяц, в 2026 — 130 032 рублей и 140 435 рублей в 2027 году.

Как передавало ИА Регнум, ранее правительство Москвы утвердило прогноз социально-экономического развития столицы на 2025–2027 годы. Он отражает комплексную оценку основных факторов и показателей социально-экономического развития Москвы в контексте складывающихся внутренних и внешних условий.

Так, власти Москвы ожидают увеличения производства обрабатывающих отраслей в следующем году на 10%, в 2026–2027-м — на 7,5% ежегодно. В сфере розничной торговли и платных услуг населению рост прогнозируется на 2,5–3,0% и 4,0–5,0% соответственно, а инвестиций в городскую экономику — на 4,0–4,8% ежегодно.