Тбилиси, 10 октября, 2024, 18:55 — ИА Регнум. Решение расширить безвизовый режим для граждан Грузии стало мощным ходом России, который сблизил Москву и Тбилиси. Такое мнение высказал международный секретарь грузинской партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия.

Иван Шилов ИА Регнум

«Такие шаги сближают наши народы и наши государства, особенно на фоне того, что Запад каждый день угрожает санкциями, это был очень мощный ход. Получили по носу наши западные так называемые партнёры», — приводят слова Пипия «Известия».

Вместе с этим представитель партии выразил уверенность, что в дальнейшем Россия и Грузия будут развивать отношения в позитивном ключе. Он отметил, что грузины и россияне имеют родственную связь и общую границу.

«У нас очень много смешанных браков, мы родственники, поэтому нам нужно быть вместе», — добавил Пипия, призвав Россию и Грузию двигаться вместе вперёд.

При этом он выразил надежду, что сближение отношений произойдёт не только с Россией, но и с другими соседями Грузии.

Как передавало ИА Регнум, 10 октября президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий исключения для безвизового режима в отношении грузинских граждан. Согласно указу, граждане Грузии теперь смогут въезжать в Россию без визы в целях получения образования или осуществления трудовой деятельности либо пребывания в стране более 90 дней.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Россия смягчила визовый режим для граждан Грузии ради поддержания гуманитарных отношений между странами. Представитель Кремля добавил, что такой диалог продолжается, и это «нормальный процесс». В России есть достаточно большая грузинская диаспора, а российские туристы посещают Грузию, добавил Песков.