Алжир, 10 октября, 2024, 18:53 — ИА Регнум. Алжир исключил поставщиков Франции из тендера на импорт пшеницы и потребовал компании не предлагать зерно французского происхождения, пишет Reuters.

Константин Михальчевский/РИА Новости

В публикации уточняется, что причиной тому стало ухудшение отношений Алжира с Парижем.

Подобная ситуация уже возникала три года назад. Тогда Франции на несколько месяцев запретили предлагать свои злаковые.

В этот раз Алжир возмутился передачей региона Западная Сахара под суверенитет Марокко, которое желает создать там независимое государство.

Алжир считается одним из самых крупных покупателей пшеницы в мире. На протяжении долгого времени Париж был ключевым импортёром североафриканской республики.

30 июля ИА Регнум передавало, что власти Алжира приняли решение немедленно отозвать своего посла во Франции из-за того, что Париж признал план автономии Марокко единственным основанием для урегулирования конфликта в Западной Сахаре.

Теперь дипломатическое представительство африканской страны будет нести временный поверенный в делах.